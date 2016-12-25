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Польща купує у США тактичні ракети "повітря-земля" на $223 млн

Це тактичні маневрені ракети з радіусом дії до 1000 км
Військові відомства Польщі і США підписали договір про постачання до Польщі американських ракет "повітря-земля" Jassm Extended Range.
Польща купує у США тактичні ракети "повітря-земля" на $223 млн Фото: AFP

Наприкінці листопада на таку угоду погодився Державний департамент США. У його офіційному повідомлені сказано, що договір "зміцнить безпеку важливого союзника США у НАТО".

Мова йде про ракети, що є на озброєнні американських літаків F-16. За даними видання, загальна вартість контракту складає 940 млн польських злотих (майже $223 млн), пише "Польське радіо".

Нагадаємо, що 22 грудня ДК "Укроборонпром" і польська компанія WB Electronics S.A. 22 грудня 2016 підписали Угоду про співпрацю в галузі створення нових зразків зенітної і зенітної-ракетної техніки відповідно до умов ведення сучасної війни.

Напередодні державна компанія "Укроборонсервіс" (входить у держконцерн "Укроборонпром") і словацька Grand Power S.R.O. підписали договір про спільне виробництво стрілецької зброї в Україні.

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25 12 2016 22:25
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