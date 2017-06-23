Польща легалізувала марихуану в медичних цілях
За закон про спрощений доступ хворих до препаратів з марихуани проголосували 440 депутатів, - повідомляє "Польське радіо".
За даними видання, закон все ще не дозволяє вирощувати марихуану в країні — її імпортуватимуть з інших країн. Хоча спочатку закон передбачав, що хворий, після отримання дозволу, зможе сам вирощувати коноплі й виробляти необхідні для нього медичні препарати.
Після внесення правок, закон передбачає, що коноплю використовуватимуть для випуску фармацевтичних препаратів за рецептом лікаря.
Але опозиція заявила, що внесе й інші правки в сенаті, щоб коноплю таки вирощували в Польщі.
Далі законопроект повинен підтримати польський сенат і підписати президент Польщі Анджей Дуда.
Нагадаємо, парламент Німеччини ухвалив рішення про дозвіл використання марихуани в лікувальних цілях. Придбати марихуану можна буде за рецептом в аптеках.
У столиці Мексики Мехіко прийняли першу в історії конституцію, яка легалізує одностатеві шлюби, евтаназію та частково марихуану.
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