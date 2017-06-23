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Польща легалізувала марихуану в медичних цілях

Закон все ще не дозволяє вирощувати марихуану в країні — її імпортуватимуть з інших країн
Польський Сейм підтримав легалізацію використання марихуани в медичних цілях за певних умов.
Польща легалізувала марихуану в медичних цілях Фото: з вільних джерел

За закон про спрощений доступ хворих до препаратів з марихуани проголосували 440 депутатів, - повідомляє "Польське радіо".

За даними видання, закон все ще не дозволяє вирощувати марихуану в країні — її імпортуватимуть з інших країн. Хоча спочатку закон передбачав, що хворий, після отримання дозволу, зможе сам вирощувати коноплі й виробляти необхідні для нього медичні препарати.

Після внесення правок, закон передбачає, що коноплю використовуватимуть для випуску фармацевтичних препаратів за рецептом лікаря.

Але опозиція заявила, що внесе й інші правки в сенаті, щоб коноплю таки вирощували в Польщі.

Далі законопроект повинен підтримати польський сенат і підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, парламент Німеччини ухвалив рішення про дозвіл використання марихуани в лікувальних цілях. Придбати марихуану можна буде за рецептом в аптеках.

У столиці Мексики Мехіко прийняли першу в історії конституцію, яка легалізує одностатеві шлюби, евтаназію та частково марихуану.

 

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23 06 2017 12:17
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