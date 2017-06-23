Польща легалізувала марихуану в медичних цілях

Закон все ще не дозволяє вирощувати марихуану в країні — її імпортуватимуть з інших країн

Польський Сейм підтримав легалізацію використання марихуани в медичних цілях за певних умов.

За закон про спрощений доступ хворих до препаратів з марихуани проголосували 440 депутатів, - повідомляє "Польське радіо".

За даними видання, закон все ще не дозволяє вирощувати марихуану в країні — її імпортуватимуть з інших країн. Хоча спочатку закон передбачав, що хворий, після отримання дозволу, зможе сам вирощувати коноплі й виробляти необхідні для нього медичні препарати.

Після внесення правок, закон передбачає, що коноплю використовуватимуть для випуску фармацевтичних препаратів за рецептом лікаря.

Але опозиція заявила, що внесе й інші правки в сенаті, щоб коноплю таки вирощували в Польщі.

Далі законопроект повинен підтримати польський сенат і підписати президент Польщі Анджей Дуда.