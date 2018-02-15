Польща може побудувати газопровід в противагу "Північному потоку-2"

Остаточне рішення про будівництво повинно бути прийнято в 2018 році

Польська партія "Право і справедливість" збирається здійснити проект Baltic Pipe, який передбачає будівництво власного газопроводу на дні Балтійського моря в протест проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" з Росії в Німеччину.

Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Проект Baltic Pipe буде вести від польського узбережжя в Данію і дозволить державній польській газотранспортній компанії Gaz-System підключитися до норвезької мережі газопроводів", - йдеться в повідомленні.

У кінці минулого року польська державна нафтогазова компанія PGNiG на 15 років зарезервувала потужності газопроводу на суму більше двох мільярдів доларів. Гілка газопроводу пропускною здатністю 10 мільярдів кубометрів на рік повинна вступити в дію в 2022 році. Вона досягне польського узбережжя біля міста Свіноуйсьце, де також розташований портовий термінал з прийому зрідженого газу.

Остаточне рішення про будівництво повинно бути прийнято в 2018 році.

Як відомо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" ведеться по дну Балтійського моря. Його реалізацією займається компанія Nord Stream 2 AG. Протяжність газопроводу, що веде до Німеччини, повинна скласти більше 1200 км, сукупна потужність - 55 млрд куб. м щорічно. Проект реалізує російський "Газпром" спільно з Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper і Wintershall.

У грудні 2017 року Верховна Рада підготувала звернення до європейських партнерів щодо будівництва Nord Stream 2.

"Ми знаємо, що наші позиції тут близькі. У парламенті ми ухвалили та підготували відповідне звернення до європейських партнерів, яке узгоджене зі спікерами парламентів нашого регіону – Польщі, Литви, Грузії, Молдови. Важливо, щоб його підтримали партнери східноєвропейських країн. Є колективна позиція, вона буде сильнішою, потужнішою і більш почутою", - наголосив спікер Андрій Парубій.

Відзначимо, що Данія і Литва розкритикували плани розширення газопроводу "Північний потік-2". Обидві країни вважають, що проект збільшить залежність Європи від російського газу і завдасть удар по Україні як по країні-транзитеру газу.