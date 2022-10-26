НОВИНИЦе може статися через ризик "гібридних" мігрантів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща може побудувати паркан на кордоні з росією
Фото: Reuters
Польща розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з російською Калінінградською областю, подібного до того, який вона побудувала на кордоні з білоруссю.
Про це польським ЗМІ повідомив генеральний секретар правлячої партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський, передає Reuters.
"Ми повинні будемо посилити наші сили на цій ділянці кордону, а також розглянути будівництво подібних прикордонних укріплень, подібних до тих, які зараз є на польсько-білоруській ділянці", – сказав він.
Раніше Польща побудувала на кордоні з білоруссю сталевий паркан заввишки 5,5 метрів та завдовжки 187 км. Він оснащений датчиками руху та камерами.
Варшава звинувачує росію та білорусь у використанні мігрантів у межах "гібридної війни" з метою дестабілізації Європи. На тлі напруги внаслідок війни в Україні Польща побоюється повторення кризи 2021 року, коли тисячі мігрантів з Африки та Близького Сходу намагалися перетнути кордон білорусі.
російські ЗМІ повідомили, що Калінінград відкрив своє небо для рейсів із Близького Сходу та Азії, щоб "залучити більше авіакомпаній і туристів".
Соболевський також повідомив Reuters, що більше мігрантів з Калінінграда можуть спробувати перетнути кордон Польщі вже найближчими тижнями.
Раніше повідомлялося, що Польща завершила будівництво стіни на кордоні з білоруссю.
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