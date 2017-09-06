Польща може провести референдум щодо біженців в день парламентських виборів, - Дуда

Президент Польщі також в черговий раз заявив, що польська влада послідовно виступає проти примусового розподілу біженців

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про можливе проведення референдуму з питання прийому біженців.

За його словами, питання прийняття мігрантів має велике значення з точки зору безпеки, однак, його не варто піднімати в ході референдуму щодо конституційних змін, який запланований на наступний рік.

На думку президента, для проведення референдуму з питання мігрантів може підійти інша дата, повідомляє "Польське радіо".

"Якщо говорити про референдум з питання прийому біженців, я як президент Польщі переконаний в тому, що подібне голосування можна було б провести в день парламентських виборів в 2019 році. Голос громадськості тоді міг би послужити однозначним сигналом для нової парламентської більшості і уряду", - зазначив Анджей Дуда.

Президент Польщі також в черговий раз заявив, що польська влада послідовно виступає проти примусового розподілу біженців, яким вдалося досягти берегів Греції та Італії.

Нагадаємо, Польща готова до конфронтації з Європейським союзом, якщо її будуть змушувати до прийому біженців в рамках квот.

Європейський Союз назвав червень крайнім терміном для Польщі, Австрії та Угорщини, до якого вони повинні почати приймати свою квоту мігрантів з Італії та Греції.

Зазначимо, разом з Угорщиною та Австрією, Польща - одна з трьох країн-членів ЄС, яка не прийняла жодного біженця.

У вересні 2015 року Євросоюз запланував розмістити до 160 000 біженців з переповнених таборів в Греції та Італії до країн-членів ЄС протягом двох років, згодом знизивши цю цифру до 40 000. Однак Польща відмовилась пустити в країну призначені їй 6200 осіб.