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Польща може спростити працевлаштування медпрацівників з України

Третина медсестер у Польщі – пенсійного віку
Міністерство охорони здоров’я Польщі розглядає можливість спрощення процедури працевлаштування для медичних працівників, які походять з країн поза межами Євросоюзу, зокрема з України.
Польща може спростити працевлаштування медпрацівників з України Фото: з вільних джерел

Відомство звернулося до міністра науки й освіти з пропозицією внести зміни до закону про вищу освіту, які привели б процедуру підтвердження диплома про вищу медичну освіту Польщі відповідно до європейських норм, пише Rzeczpospolita.

Нині особи, які не є громадянами ЄС, проходять процедуру підтвердження (нострифікації) диплому про вищу освіту, яка є вкрай складною. У той же час щодо молодших спеціалістів така процедура в Польщі взагалі не проводиться.

Такі кроки здійснюються з метою вирішення проблеми нестачі медперсоналу.

Як свідчать дані Вищої палати медсестер та акушерок, третина медсестер у Польщі – пенсійного віку. Тобто близько 73 тисяч осіб можуть вийти на пенсію (загалом у Польщі 220 тисяч медсестер) .

Серед вимог до іноземних працівників - вільне володіння польською мовою.

Нагадаємо, що з 2018 року в Польщі набули чинності нові правила працевлаштування іноземців, згідно з якими заяви поляків про намір доручити роботу іноземцеві буде замінено платними дозволами на сезонні роботи.

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16 04 2018 20:15
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