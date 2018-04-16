Польща може спростити працевлаштування медпрацівників з України
Відомство звернулося до міністра науки й освіти з пропозицією внести зміни до закону про вищу освіту, які привели б процедуру підтвердження диплома про вищу медичну освіту Польщі відповідно до європейських норм, пише Rzeczpospolita.
Нині особи, які не є громадянами ЄС, проходять процедуру підтвердження (нострифікації) диплому про вищу освіту, яка є вкрай складною. У той же час щодо молодших спеціалістів така процедура в Польщі взагалі не проводиться.
Такі кроки здійснюються з метою вирішення проблеми нестачі медперсоналу.
Як свідчать дані Вищої палати медсестер та акушерок, третина медсестер у Польщі – пенсійного віку. Тобто близько 73 тисяч осіб можуть вийти на пенсію (загалом у Польщі 220 тисяч медсестер) .
Серед вимог до іноземних працівників - вільне володіння польською мовою.
Нагадаємо, що з 2018 року в Польщі набули чинності нові правила працевлаштування іноземців, згідно з якими заяви поляків про намір доручити роботу іноземцеві буде замінено платними дозволами на сезонні роботи.
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