Польща направила Україні ноту через заборону в'їзду меру Перемишля

Посольство Польщі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з проханням пояснити обставини заборони на в'їзд для мера Перемишля Роберта Хоми.

Про це повідомила прес-секретар посольства Іоанна Вайда, повідомляє "Укрінформ".

"Зараз ми очікуємо офіційної реакції української сторони. МЗС використовує всі аргументи для з'ясування ситуації, що склалася", - заявила Вайда.

Вона пояснила, що нота МЗС пов'язана з проханням мера Перемишля дізнатися деталі рішення української сторони.

Раніше прес-секретар Служби безпеки Олена Гітлянська повідомила, що підставою для рішення про заборону на в'їзд була "систематична антиукраїнська діяльність і підтримка антиукраїнських рухів".

Нагадаємо, 17 січня Хому не впустили на територію України. Мер Перемишля їхав до Львова на запрошення генерального консула Польщі. СБУ заборонила йому в'їзд в Україну терміном на п'ять років.

10 грудня в Перемишлі відбувся "Марш орлят перемишльських і львівських". Коли колона проходила повз "Український народний дім", один з учасників акції закричав "Смерть українцям!" польською мовою. Над акцією взяв патронат мер Роберт Хома.