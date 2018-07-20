Польща не будуватиме паркану на кордоні з Україною і Білоруссю
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський, повідомляє видання W polityce.
За його словами, Європейська агенція безпеки харчової продукції (EFSA) прийшла до висновку, що побудова паркану буде неефективною, тому не вкладатиме кошти у цей проект.
Згідно з пропозицією попереднього міністра сільського господарства, паркан мав стати засобом запобігання поширенню африканської чуми свиней.
"За даними EFSA, невеликі паркани на коротких ділянках можуть ефективно запобігати переміщенню диких кабанів у певному місці, те саме стосується малих пасток, через що дикі кабани збираються в одному місці та можуть бути забиті. Проте не варто створювати довгий паркан. Така думка була випущена минулого тижня, і це є підставою для того, щоб польський уряд відмовився від ідеї", - сказав Ардановський.
За його словами, кошти, які польський уряд планував виділити на паркан, підуть на фінансування діяльності мисливських товариств по відстрілу диких кабанів вдовж кордону.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про боротьбу з африканською чумою свиней (АЧС). Законом передбачалося, зокрема, будівництво паркану на кордоні з Білоруссю та Україною довжиною понад 1 тис. кілометрів
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