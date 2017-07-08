Польща не отримувала запит на екстрадицію Саакашвілі

Жодна з державних установ Польщі не отримувала лист з приводу екстрадиції колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі

Про це заявила польський депутат Малгожата Госевська на своїй сторінці в Facebook, інформує Грузія.Online.

Згідно з повідомленням, Саакашвілі досі не отримав ніяких документів про втрату українського громадянства.

"Пан президент Саакашвілі перебуває в Польщі як друг Польщі і поляків, а влада і громадяни Республіки Польща ставляться до нього з тією повагою, якої заслуговує політик, який зіграв істотну роль у встановленні дружніх відносин між Польщею та Грузією", - написала депутат.

Госевська також зазначила, що президентство Міхеїла Саакашвілі заслужило високу оцінку в Польщі, наприклад, за реформи.

"З урахуванням усього цього, думаю, що при будь-якій дії стосовно колишнього президента Грузії необхідно досконально проаналізувати ситуацію, щоб не були прийняті такі рішення, які не будуть схвалені в Польщі", - написала польська депутат.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.

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Ситуацію з громадянством Саакашвілі Президент України досі ніяк не коментує.

4 серпня лідер української партії "Рух нових сил", екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі прилетів із США до Польщі.