Польща не розміщуватиме на сторінках нового паспорта львівський Меморіал орлят
Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, повідомляють Wiadomości.
Зображення меморіалу вирішено замінити на зображення одного з "орлят" - Антося Петрикевича, який загинув у віці 13 років у бою проти армії ЗУНР і згодом став наймолодшим в історії кавалером ордена Virtuti Militari - польського ордена Військової доблесті.
"У зв'язку із зауваженнями, які надійшли до міністерства, і рекомендаціями групи експертів зі спірних питань, я ухвалив таке рішення: якщо йдеться про цвинтар Львівських орлят, то замість нього буде представлена фігура Антося Петрикевича", - сказав міністр.
Рішення аргументовано серед іншого бажанням зберегти добрі відносини з Україною.
З аналогічної причини на польських паспортах не буде зображення вільнюських Святих воріт. Його замінять на напис із гробниці Марії Пілсудської.
Нагадаємо, що в 2018 році до сторіччя незалежності Польща збирається випустити паспорти в новому дизайні. На сторінках документа розмістять зображення, важливі для Польщі в контексті історії. Одним з можливих зображень міг стати Меморіал орлят у Львові.
Львівські орлята воювали проти армії Західно-Української Народної Республіки в 1918-1919 роках, і сьогодні їх поховання у Львові - це важливий елемент польського націоналістичного дискурсу і символ "польського Львова"
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