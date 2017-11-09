Польща не розміщуватиме на сторінках нового паспорта львівський Меморіал орлят

Польща відмовилася від ідеї розмістити на сторінках нового паспорта зображення Меморіалу орлят на Личаківському кладовищі Львова.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, повідомляють Wiadomości.

Зображення меморіалу вирішено замінити на зображення одного з "орлят" - Антося Петрикевича, який загинув у віці 13 років у бою проти армії ЗУНР і згодом став наймолодшим в історії кавалером ордена Virtuti Militari - польського ордена Військової доблесті.

"У зв'язку із зауваженнями, які надійшли до міністерства, і рекомендаціями групи експертів зі спірних питань, я ухвалив таке рішення: якщо йдеться про цвинтар Львівських орлят, то замість нього буде представлена фігура Антося Петрикевича", - сказав міністр.

Рішення аргументовано серед іншого бажанням зберегти добрі відносини з Україною.

З аналогічної причини на польських паспортах не буде зображення вільнюських Святих воріт. Його замінять на напис із гробниці Марії Пілсудської.

Нагадаємо, що в 2018 році до сторіччя незалежності Польща збирається випустити паспорти в новому дизайні. На сторінках документа розмістять зображення, важливі для Польщі в контексті історії. Одним з можливих зображень міг стати Меморіал орлят у Львові.

Львівські орлята воювали проти армії Західно-Української Народної Республіки в 1918-1919 роках, і сьогодні їх поховання у Львові - це важливий елемент польського націоналістичного дискурсу і символ "польського Львова"