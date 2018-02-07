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Польща обіцяє через суд довести ЄС правомірність своєї судової реформи

2 липня Єврокомісія розпочала процедуру проти Польщі
Польща доводитиме правильність своїх дій щодо судової реформи у Європейському суді.
Польща обіцяє через суд довести ЄС правомірність своєї судової реформи Фото: wikipedia.org

Так у Варшаві відреагували на рішення Європейської комісії розпочати процедуру притягнення Польщі до відповідальності за порушення законодавства ЄС, повідомляє "Польське радіо".

Виступаючи 2 липня в Сеймі Польщі, міністр закордонних справ Яцек Чапутович заявив, що Польща доводитиме свою рацію у суді.

"Європейський суд є установою, яка має вирішувати правові спори в рамках Європейського союзу. Ми будемо доводити, що реформа судової системи лежить в компетенції окремо взятої держави ЄС. Ми вважаємо, що рішення Європейської комісії неправильне. І ми збираємося це обґрунтувати перед Європейським судом", - заявив очільник польської дипломатії.

Як повідомляв iPress.ua, 2 липня Європейська комісія розпочала процедуру проти Польщі у зв'язку із суперечливим законом про Верховний суд. На думку Європейської комісії, офіційна Варшава "порушила європейські норми верховенства права".

Нагадаємо, що Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу ще у липні.

Згодом у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про готовність дати відповідь на запуск Європейською комісією процедури введення санкцій за порушення законодавства ЄС через судову реформу.

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02 07 2018 18:36
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