Польща обмежить імпорт в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією
Вся справа в тому, що за останні кілька місяців зросли черги на польсько-українському кордоні, що викликано, зокрема, використанням громадянами України прогалин у податковому кодексі, пов'язаному з імпортом автомобілів з ЄС в Україну, інформує інформаційно-аналітична група Autoconsulting.
"На підставі українських норм права, громадяни України, які володіють зареєстрованими в Польщі автомобілями, зобов'язані перетинати кордон раз на п'ять днів. Беручи до уваги масштаби цього явища (кількість перетинів кордону такого типу автомобілями становить 4,5 млн разів протягом року) це впливає на прикордонний рух і час очікування на кордоні", - повідомляє агентство з посиланням на Мінфін Польщі.
Посилений контроль ведеться для виявлення податкових порушень, безпечного обігу товарів на кордоні, виявлення порушень законодавства у зв'язку зі спробами перевезення елементів, що становлять загрозу для безпеки країни, порушення законодавства щодо обігу товарів і технологій стратегічного значення.
Нагадаємо, що за перший квартал 2017 року на територію України в режимі імпорту було ввезено 39046 автотранспортних засобів на $588,5 млн.
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