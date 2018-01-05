Польща очолила Радбез ООН

Польща почала головувати в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляється на сайті організації.

Відповідно до статуту ООН, країна-очільник в порядку ротації змінюється щомісяця в алфавітному порядку. У червні головувати в Радбезі буде Росія.

До складу Ради безпеки ООН належать 15 країн: п'ять постійних членів і 10 непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю ООН на дворічний термін. Постійні члени ради мають право вето.

Польща зайняла місце непостійного члена Ради безпеки ООН у січні 2018 року, воно зберігається за нею упродовж двох років, після чого відбудеться нове голосування щодо членства в Радбезі.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив про необхідність позбавити Росію права вето в ООН.