ПОЛІТИКА НОВИНИПольща почала головувати в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща очолила Радбез ООН
У червні головуватиме Росія
Фото: reuters.com
Про це повідомляється на сайті організації.
Відповідно до статуту ООН, країна-очільник в порядку ротації змінюється щомісяця в алфавітному порядку. У червні головувати в Радбезі буде Росія.
До складу Ради безпеки ООН належать 15 країн: п'ять постійних членів і 10 непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю ООН на дворічний термін. Постійні члени ради мають право вето.
Польща зайняла місце непостійного члена Ради безпеки ООН у січні 2018 року, воно зберігається за нею упродовж двох років, після чого відбудеться нове голосування щодо членства в Радбезі.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив про необхідність позбавити Росію права вето в ООН.
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01 05 2018 20:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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