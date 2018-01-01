Польща оприлюднила дані найнебезпечніших сексуальних злочинців

"Право на охорону наших дітей ми ставимо вище за анонімність злочинців. Закон має обов'язок захищати дитину, а не педофіла. Злочинець, який кривдить дітей, має рахуватися з дуже суворими наслідками: не лише багаторічним вироком, але і втратою анонімності", – заявив з цього приводу міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро.

Він зазначив, що саме тому в Карному кодексі передбачатимуться більш серйозні покарання за такого типу злочини.

"Після виходу з в'язниці злочинець має бути під постійним контролем, аби всі знали, що він є їхнім сусідом", – підкреслив Зьобро.

Міністр додав, що такі реєстри є публічними в багатьох країнах світу, зокрема у США.

У відкритій частині реєстру є дані (ім'я і прізвище, фотографія, рік народження та місце проживання) осіб, які згвалтували дітей до 15 років, й особливо небезпечних сексуальних злочинців. До реєстру також потрапили рецидивісти, які здійснили злочини про відношенню до неповнолітніх (до 18 років).

Окрім відкритої частини реєстру є ще закрита, в якій є детальні дані про 2614 осіб. Крім злочинців із загального реєстру, в ньому опинилися дані про осіб, які здійснили сексуальні злочини щодо неповнолітніх віком від 15 до 18 років, але щодо яких суди не прийняли рішення про викладення даних про них у відкритий доступ. Крім того, до нього потрапили особи, які зберігали і розповсюджували дитячу порнографію. Закритий реєстр доступний для поліції, судів, прокуратур, а також керівників шкіл і літніх таборів для відпочинку дітей.

Нагадаємо, з 30 жовтня Держдепартамент США почав ставити спеціальні позначки в паспорти американців, засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх.