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Польща передала Австрії її громадянина, який воював на Донбасі за бойовиків

За даними слідства, він вбивав поранених і полонених в якості члена однієї з протиборчих груп
Польська влада передала Австрії її громадянина Беньяміна Ф., якого підозрюють у скоєнні військових злочинів на території України.
Польща передала Австрії її громадянина, який воював на Донбасі за бойовиків Фото: EPA/UPG

Розшукуваний австрійською владою 25-річний чоловік був затриманий Прикордонною службою Польщі в кінці квітня при спробі перетнути польсько-український кордон в Дорохуську. Про це повідомив представник окружного суду в Любліні Даріуш Абрамович, інформує "Польське радіо".

У понеділок окружний суд в Любліні погодився передати австрійця правоохоронним органам Австрії. За словами Даріуша Абрамовича, в той же день австрійський конвой чекав розшукуваного у варшавському аеропорту імені Шопена, звідки той був доставлений до Австрії.

25-річний чоловік був оголошений в розшук за підозрою в участі в збройному конфлікті на сході України. За даними слідства, він вбивав поранених і полонених в якості члена однієї з протиборчих груп.

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31 05 2017 10:27
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