Польща переконує держави ЄС відмовитись від російського газу, – Ващиковський
За його словами, Польща у своєму протистоянні побудові газопроводу "Північний потік-2" заохочує і інші держави. Ващиковський підтвердив намір Польщі відмовитися від продовження контракту на постачання російського газу, який закінчується в 2022 році.
"Ми хочемо завершити у 2022 році російський контракт. Більш того, ми закликаємо інші держави, наприклад Хорватію, щоб вона теж побудувала газовий термінал в Адріатиці, який міг би забезпечити ту частину Європи газом з інших держав світу", - сказав Ващиковський ефірі "Польського радіо".
Минулого тижня Єврокомісія оприлюднила проект поправок до газової директиви ЄС 2009/73. Вони поширюють вимоги Третього енергопакету ЄС - доступ третіх осіб до газопроводів, заборона на поєднання бізнесу з транспортування і продаж газу, а також прозорість тарифів на імпортні морські газопроводи з третіх країн.
Раніше Ващиковський вже заявляв, що після 2022 року Польща хоче стати повністю незалежною від російського природного газу.
Нагадаємо, що початок будівництва трубопроводу Nord Stream 2 буде відкладено через заперечення з боку Данії, яка готує поправки, що закривають для проекту територіальні води країни.
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