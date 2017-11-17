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Польща переконує держави ЄС відмовитись від російського газу, – Ващиковський

Після 2022 року Польща хоче стати повністю незалежною від російського природного газу
Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща заохочує інші країни ЄС, зокрема, Хорватію відмовитися від поставок газу з Росії.
Польща переконує держави ЄС відмовитись від російського газу, – Ващиковський Фото: rbc.ua

За його словами, Польща у своєму протистоянні побудові газопроводу "Північний потік-2" заохочує і інші держави. Ващиковський підтвердив намір Польщі відмовитися від продовження контракту на постачання російського газу, який закінчується в 2022 році.

"Ми хочемо завершити у 2022 році російський контракт. Більш того, ми закликаємо інші держави, наприклад Хорватію, щоб вона теж побудувала газовий термінал в Адріатиці, який міг би забезпечити ту частину Європи газом з інших держав світу", - сказав Ващиковський ефірі "Польського радіо".

Минулого тижня Єврокомісія оприлюднила проект поправок до газової директиви ЄС 2009/73. Вони поширюють вимоги Третього енергопакету ЄС - доступ третіх осіб до газопроводів, заборона на поєднання бізнесу з транспортування і продаж газу, а також прозорість тарифів на імпортні морські газопроводи з третіх країн.

Раніше Ващиковський вже заявляв, що після 2022 року Польща хоче стати повністю незалежною від російського природного газу.

Нагадаємо, що початок будівництва трубопроводу Nord Stream 2 буде відкладено через заперечення з боку Данії, яка готує поправки, що закривають для проекту територіальні води країни.

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