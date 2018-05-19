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Ініціативу США щодо санкцій проти "Північного потіку-2" підтримує Польща

Варшава підтримує ініціативу Вашингтона, який не виключає накладення санкцій на компанії, які братимуть участь у будівництві газопроводу “Північний потік-2"
З понеділка, 21 травня, Яцек Чапутович перебуватиме з візитом у США, де проведе переговори з Держсекретарем США Майком Помпео та візьме участь у дискусії Радбезу ООН про значення гуманітарного права щодо захисту цивільного населення у збройних конфліктах.
Ініціативу США щодо санкцій проти "Північного потіку-2" підтримує Польща Фото: з відкритих джерел

“На наш погляд, це раціональні дії, оскільки не можна з одного боку критикувати Росію за порушення міжнародного права, а з іншого - розвивати з нею бізнес-контакти, ніби нічого не сталося. Позиція Польщі у суперечці щодо американської ініціативи є позитивною”, - заявив Чапутович.

Санкції, які передусім мусять стосуватися Росії, “мають під собою підгрунтя”, підкреслив він.

“Вважаю, що потрібно поставити справжню загороду для дій Росії, які суперечать міжнародному праву та інтересам ЄС”, - констатував глава польської дипломатії. 

За словами Чапутовича, позицію США у питанні "Північного потоку-2" йому роз'яснить під час зустрічі голова Бюро енергетики та природних ресурсів Держдепу США Сандра Удкірк.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині вже стартувало будівництво"Північного потоку-2" навіть попри те, що Газпром досі не отримав дозволів від усіх країн, через які планують прокласти газопровід.

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

Також Фінляндія дозволила будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїх економічних зонах.

Раніше в Німеччині заявляли, що Росія має гарантувати Україні обсяги транзиту газу після закінчення контракту у 2019 році.

 

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19 05 2018 11:00
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