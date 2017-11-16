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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польща підтримуватиме санкції проти Росії попри невирішені проблеми з Києвом, - Ващиковський

Ващиковський також знову наголосив, що Польща не піде на прирівняння дій УПА до дій Армії крайової
Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що у політичній, військовій, дипломатичній, економічній площині відносин Польщі і України нічого не змінилося попри короткий перелік невирішених проблем.
Польща підтримуватиме санкції проти Росії попри невирішені проблеми з Києвом, - Ващиковський Фото: rbc.ua

"У політичній, військовій, дипломатичній, економічній площині нічого не змінилося. Ми і надалі підтримуємо позицію України, підтримуємо санкції протии Росії, не приймаємо анексії Криму, дій сепаратистів на Донбасі, російського тиску на Україну", - заявив Ващиковський в ефірі RMF FM.

Натомість, за словами міністра, є короткий перелік двосторонніх справ, які протягом років лишалися невирішеними, оскільки "українці або не хочуть їх вирішувати, або погіршують ситуацію".

"Якщо ви і надалі розраховуєте на нашу підтримку, зробіть якийсь жест у відповідь", - заявив Ващиковський.

Серед невирішених проблем він назвав перетворені на концертні зали костели у Львові, заборону ексгумації, згадки про польську окупацію у музеях і на пам’ятниках.

Ващиковський також знову наголосив, що Польща не піде на прирівняння дій УПА до дій Армії крайової.

"Ми хочемо бути чесними - давайте сядемо за стіл, підведемо справедливий баланс, визнаємо історію, визнаємо факти. Правда лежить там, де вона лежить, а не посередині", - підкреслив голова польської дипломатії.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна планує не пускати українців з "антипольськими поглядами". Зокрема людям, які демонстративно носять мундири СС "Галичина".

Також Ващиковський відмовився відвідати музей у Львові через переконання директора, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.

Заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін назвав очільника Українського інституту національної памяті Володимира В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує європейську політику санкцій проти Росії і каже, що хоче покращувати відносини з Україною. Порошенко і Дуда узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі.

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