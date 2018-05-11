Польща планує заборонити в'їзд в країну іноземцям без щеплень
Міністерство здоров'я Польщі працює над законопроектом, який заборонить в'їзд в країну невакцинованим громадянам третіх країн. Про це заявив міністр Лукаш Шумовський, повідомляє Rzeczpospolita.
Причиною ініціативи стало поширення кору, який, як вважають у міністерстві, могли завезти з сходу. При цьому міністр зазначив, що ризику епідемії немає.
"Польські громадяни в безпеці. Вакцинація більш 95% захищає нас від епідемії", - підкреслив він.
Головний санітарний інспектор Ярослав Пінкас зазначив, що "свого" кору в Польщі давно немає. Він підкреслив, що іноземці, які тривалий час перебувають у країні, також повинні бути вакциновані, особливо ті з них, які зайняті на роботі з дітьми.
"Зараз ми спільно з міністром внутрішніх справ та адміністрацією працюємо над розробкою якихось раціональних правил. Однак це має відбуватися дуже тактовно", - повідомив Стусанах.
Видання також повідомляє, що у Мазовецькому воєводстві Польщі зафіксовано спалах кору. Кількість хворих зросла до 18 осіб. Уточнюється, що 12 хворих вже одужали.
За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.
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