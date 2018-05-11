Польща планує заборонити в'їзд в країну іноземцям без щеплень

Віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що екс-заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг весь час на посаді підтримував російську точку зору про конфлікт на Донбасі.

Міністерство здоров'я Польщі працює над законопроектом, який заборонить в'їзд в країну невакцинованим громадянам третіх країн. Про це заявив міністр Лукаш Шумовський, повідомляє Rzeczpospolita.

Причиною ініціативи стало поширення кору, який, як вважають у міністерстві, могли завезти з сходу. При цьому міністр зазначив, що ризику епідемії немає.

"Польські громадяни в безпеці. Вакцинація більш 95% захищає нас від епідемії", - підкреслив він.

Головний санітарний інспектор Ярослав Пінкас зазначив, що "свого" кору в Польщі давно немає. Він підкреслив, що іноземці, які тривалий час перебувають у країні, також повинні бути вакциновані, особливо ті з них, які зайняті на роботі з дітьми.

"Зараз ми спільно з міністром внутрішніх справ та адміністрацією працюємо над розробкою якихось раціональних правил. Однак це має відбуватися дуже тактовно", - повідомив Стусанах.

Видання також повідомляє, що у Мазовецькому воєводстві Польщі зафіксовано спалах кору. Кількість хворих зросла до 18 осіб. Уточнюється, що 12 хворих вже одужали.