Польща побудує штучний острів на Віслинській затоці

Острів буде площею понад 180 га, ймовірно, його буде видно з космосу

Влада Польщі в межах будівництва на Віслинській косі каналу збирається збудувати штучний острів.

Острів збудують на Віслинській затоці, на територіальних водах Польщі, і він буде площею 181 гектар. Для його будівництва використають ґрунт, який з’явиться при будівництві каналу через Віслинську (Балтійську косу). Польща планує використовувати острів для туризму, інформує видання Wiadomości.

Польща прокладе водний канал через пересип до Гданської затоки, завдяки чому розвиватиметься морський порт міста Ельблонг і це дасть можливість знизити залежність від Росії.

Острів буде мати висоту 2-3 метри над рівнем моря.

"Газета виборча" повідомляє, що його буде видно з космосу. Також видання азначає, що Польща не передбачає використання острова з метою туризму.

Нагадаємо, початок будівельних робіт на Віслінській (Балтійській) косі було заплановано на листопад 2018 року. Канал через косу буде побудовано в селищі Новий Світ, оскільки там найвужче місце піщаного півострова.

Судноплавний канал через косу повинен бути близько 1 км завдовжки і 5 метрів завглибшки. Він з'єднає Балтійське море з Віслінською (Калінінградською) затокою і призначається для того, щоб у порт Ельблонг могли заходити великі судна. Вартість будівництва каналу оцінюється в 880 млн злотих.

У Польщі заявляють, що канал дасть змогу активізувати судноплавство під прапорами країн ЄС у затоці, оминаючи територіальні води Росії.