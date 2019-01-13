Польща побудує штучний острів на Віслинській затоці
Острів збудують на Віслинській затоці, на територіальних водах Польщі, і він буде площею 181 гектар. Для його будівництва використають ґрунт, який з’явиться при будівництві каналу через Віслинську (Балтійську косу). Польща планує використовувати острів для туризму, інформує видання Wiadomości.
Польща прокладе водний канал через пересип до Гданської затоки, завдяки чому розвиватиметься морський порт міста Ельблонг і це дасть можливість знизити залежність від Росії.
Острів буде мати висоту 2-3 метри над рівнем моря.
"Газета виборча" повідомляє, що його буде видно з космосу. Також видання азначає, що Польща не передбачає використання острова з метою туризму.
Нагадаємо, початок будівельних робіт на Віслінській (Балтійській) косі було заплановано на листопад 2018 року. Канал через косу буде побудовано в селищі Новий Світ, оскільки там найвужче місце піщаного півострова.
Судноплавний канал через косу повинен бути близько 1 км завдовжки і 5 метрів завглибшки. Він з'єднає Балтійське море з Віслінською (Калінінградською) затокою і призначається для того, щоб у порт Ельблонг могли заходити великі судна. Вартість будівництва каналу оцінюється в 880 млн злотих.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку