Польща подасть скаргу до Суду ООН на Росію

Міністерство закордонних справ Польщі подаватиме скаргу до Міжнародного суду ООН проти Росії у зв'язку із росзлідуванням Смоленської катастрофи.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський під час зустрічі з американським міністром Рексом Тіллерсоном, яка відбулася у США, повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що міністри обговорили питання допомоги Сполучених Штатів у дослідженні причин Смоленської катастрофи.

Польський міністр порушив цю тему через те, що, за його словами, вже протягом семи років не вдається однозначно встановити причини цієї трагедії.

"Винною є, між іншим, відсутність підтримки з боку Росії", – сказав міністр Ващиковський виданню "Gazeta Polska Codziennie".

Ващиковський зазначив, що Польща планує звернутися зі скаргою на російське слідство у справі Смоленська до Міжнародного суду в Гаазі, та висловив сподівання щодо сприяння у цій справі та підтримки США.

"Йдеться про можливість чинити тиск на Кремль", – уточнив міністр.

Нагадаємо, Підкомісія з питань розслідування Смоленської авіакатастрофи при Міноборони Польщі вважає, що літак Леха Качинського почав розпадатися ще в повітрі.