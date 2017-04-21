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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польща подасть скаргу до Суду ООН на Росію

Вітольд Ващиковський провів зустріч з американським міністром Рексом Тіллерсоном у США
Міністерство закордонних справ Польщі подаватиме скаргу до Міжнародного суду ООН проти Росії у зв'язку із росзлідуванням Смоленської катастрофи.
Польща подасть скаргу до Суду ООН на Росію Фото: itar-tass.com

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський під час зустрічі з американським міністром Рексом Тіллерсоном, яка відбулася у США, повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що міністри обговорили питання допомоги Сполучених Штатів у дослідженні причин Смоленської катастрофи.

Польський міністр порушив цю тему через те, що, за його словами, вже протягом семи років не вдається однозначно встановити причини цієї трагедії.

"Винною є, між іншим, відсутність підтримки з боку Росії", – сказав міністр Ващиковський виданню "Gazeta Polska Codziennie".

Ващиковський зазначив, що Польща планує звернутися зі скаргою на російське слідство у справі Смоленська до Міжнародного суду в Гаазі, та висловив сподівання щодо сприяння у цій справі та підтримки США.  

"Йдеться про можливість чинити тиск на Кремль", – уточнив міністр.

Нагадаємо, Підкомісія з питань розслідування Смоленської авіакатастрофи при Міноборони Польщі вважає, що літак Леха Качинського почав розпадатися ще в повітрі.

Зазначимо, що Польща найближчим часом планує подати скаргу до Міжнародного Суду в Гаазі на російське розслідування у справі смоленської катастрофи.

Міністерство оборони Польщі звернулося до влади Росії із запитом про негайну передачу Варшаві записів з кабіни пілотів Ту-154, який зазнав аварії під Смоленськом у 2010 році.

Глава польської комісії, що розслідує авіакатастрофу під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, заявив, що в розпорядженні комісії виявилися нові свідчення того, що диспетчери аеропорту могли ввести екіпаж в оману.

 

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