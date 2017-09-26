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Польща поки що не визначилася зі ставленням до українського закону про освіту

Представники Польщі хочуть попередньо зустрітися з міністром науки і освіти Лілією Гриневич
Влада Польщі поки що не визначилися остаточно зі своєю позицією щодо закону України "Про освіту".
Польща поки що не визначилася зі ставленням до українського закону про освіту Ян Пєкло. Фото: Facebook Jan Pieklo

Про це заявив кореспондентові "Укрінформу" посол Польщі Ян Пєкло в Любліні в рамках конгресу ініціатив Східної Європи.

"Польща не приєднувалися до листа країн, які висловилися проти закону. Ми чекаємо зустрічі з Гриневич, на якій хочемо почути її думку", - сказав посол.

У свою чергу екс-міністр освіти Польщі Кшиштоф Становскы сказав, що він розуміє українську сторону. Це правильно, що ті, хто проживає в іншій країні, повинні знати її мову. За його словами, всі, хто живе в Польщі, здають іспити з точних наук виключно польською мовою.

Раніше повідомлялося про те, що президент Петро Порошенко підписав закон України №2145-VIII "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Застереження проти нього висловили Угорщина, Румунія, Болгарія, Росія та Молдова.

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26 09 2017 07:56
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