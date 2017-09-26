Польща поки що не визначилася зі ставленням до українського закону про освіту
Про це заявив кореспондентові "Укрінформу" посол Польщі Ян Пєкло в Любліні в рамках конгресу ініціатив Східної Європи.
"Польща не приєднувалися до листа країн, які висловилися проти закону. Ми чекаємо зустрічі з Гриневич, на якій хочемо почути її думку", - сказав посол.
У свою чергу екс-міністр освіти Польщі Кшиштоф Становскы сказав, що він розуміє українську сторону. Це правильно, що ті, хто проживає в іншій країні, повинні знати її мову. За його словами, всі, хто живе в Польщі, здають іспити з точних наук виключно польською мовою.
Раніше повідомлялося про те, що президент Петро Порошенко підписав закон України №2145-VIII "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Застереження проти нього висловили Угорщина, Румунія, Болгарія, Росія та Молдова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків