Польща поки що не визначилася зі ставленням до українського закону про освіту

Влада Польщі поки що не визначилися остаточно зі своєю позицією щодо закону України "Про освіту".

Про це заявив кореспондентові "Укрінформу" посол Польщі Ян Пєкло в Любліні в рамках конгресу ініціатив Східної Європи.

"Польща не приєднувалися до листа країн, які висловилися проти закону. Ми чекаємо зустрічі з Гриневич, на якій хочемо почути її думку", - сказав посол.

У свою чергу екс-міністр освіти Польщі Кшиштоф Становскы сказав, що він розуміє українську сторону. Це правильно, що ті, хто проживає в іншій країні, повинні знати її мову. За його словами, всі, хто живе в Польщі, здають іспити з точних наук виключно польською мовою.

Раніше повідомлялося про те, що президент Петро Порошенко підписав закон України №2145-VIII "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Застереження проти нього висловили Угорщина, Румунія, Болгарія, Росія та Молдова.