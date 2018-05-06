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Польща попередила про можливі теракти на ЧС-2018

Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало спеціальний порадник для польських уболівальників
Польща попереджає про можливі теракти під час Чемпіонату світу з футболу, який влітку цього року відбудеться в Росії.
Польща попередила про можливі теракти на ЧС-2018 Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС

У пораднику розміщені контактні дані польських консульських установ, інформація про в'їзд і перебування в Росії і рекомендації щодо безпеки під час турніру.

"У Росії існує загроза терактів, і вона може зрости у зв’язку з Чемпіонатом світу з футболу, який розпочинається 14 червня. Не можна виключити терактів у містах-господарях турніру. Особливу обережність треба зберегти на стадіонах, у секторах вболівальників, а також у громадському транспорті" - йдеться у брошурі.

Крім того поляків застерігають від поїздок в республіки Північного Кавказу та в Крим.

"Пам'ятайте, що Польща не визнала анексію Росією кримського півострова і не має можливості надати громадянам, які мешкають там, польську консульську допомогу. У зв'язку з цим, категорично не рекомендуємо подорожі в Крим", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Також, поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.

 
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05 06 2018 09:42
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