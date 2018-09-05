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Польща порушила справу проти Газпрому через "Північний потік - 2"

"Газпром" підозрюють в участі в неофіційному консорціумі щодо фінансування газопроводу
Антимонопольний орган Польщі порушив справу проти російського Газпрому та 5 іноземних компаній за будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід її території попри її заборону.
Польща порушила справу проти Газпрому через "Північний потік - 2"

Газпрому загрожує штраф у сумі до 10% від річної виручки компанії за порушення умов чесної конкуренції на ринку газопостачання та концентрацію своєї частки на цьому ринку шляхом будівництва нового газогону.

"Прецедентну антимонопольну справу було ініційовано польським антимонопольним офісом декілька днів тому", - зазначають в прес-службі регулятора, хоча заяву з цього приводу там зробили лише 9 травня, інформує "Інтерфакс".

Також польський антимонопольний орган може вимагати продаж активів Газпрому, його контрольного пакету акцій або розпуску компанії.

У 2016 році польські чиновники проаналізували будівництво "Північного потоку-2" та дійшли висновку, що реалізація проекту загрожує чесній конкуренції. Там зазначили, що Газпром і так домінує на польському ринку, а будівництво нового газопроводу ще більше закріпить його монопольне становище.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині вже стартувало будівництво "Північного потоку-2" навіть попри те, що Газпром досі не отримав дозволів від усіх країн, через які планують прокласти газопровід.

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

Також Фінляндія дозволила будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїх економічних зонах.

Раніше в Німеччині заявляли, що Росія має гарантувати Україні обсяги транзиту газу після закінчення контракту у 2019 році.

Також Європейський суд відхилив позов Нафтогазу про недопуск Газпрому до європейської ГТС.

Президент України Петро Порошенко назвав прихильників будівництва нового російського газопроводу "спільниками РФ". Також Порошенко заявив, що "Північний потік-2" монополізує постачання газу до ЄС із боку Росії. 

 

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09 05 2018 16:15
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