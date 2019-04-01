Польща пропонує призначити посла генсека ООН щодо України і змінити "нормандський" формат
"Я думаю, що до так званого нормандського формату (Німеччина, Франція, Україна, Росія) повинні приєднатися США і ЄС. Німеччина і Франція, можливо, вважають, що вони представляють Європу, але, на нашу думку, так не є", - переконаний Чапутович, інформує Handelsblatt.
"Нас можуть представляти лише європейські установи, в цьому випадку Верховний представник (ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки. - Ред.), а не інші країни", – зазначив дипломат.
Раніше в Німеччині анонсували відновлення діалогу в "нормандському форматі" в січні на рівні радників лідерів країн. Остання зустріч у такому форматі відбулася 11 грудня.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що зустріч у "нормандському форматі" наразі була б "безглуздою".
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