Польща пропонує себе у G-20 замість росії
Заступник міністра культури та національної спадщини Ярослав Селлін в ефірі "Польського радіо" заявив, що Польща повинна замінити росію у G-20, повідомляє "Європейська правда".
"Я вважаю, що якщо G-20 була задумана так, що це 20 економічно та політично найвагоміших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні", - сказав Селлін.
Він також наголосив, що росію слід визнати терористичною державою. Тоді не буде жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати росію на засідання G-20 чи ОБСЄ.
Раніше МЗС країни повідомило, що Польща відмовила у видачі віз членам російської делегації, які мали взяти участь у засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
Зустріч відбудеться у Варшаві з 24 по 26 листопада.
В останні тижні через масові ракетні удари росії по енергетичній інфраструктурі в Україні лунають заклики про вигнання РФ з "Групи двадцяти".
В Офісі президента заявили, що ракетний терор росії проти України має зустріти ще більш жорстку відповідь міжнародної спільноти, зокрема, рф має бути виключена з G-20.
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