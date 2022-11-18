Польща пропонує себе у G-20 замість росії

росію слід визнати терористичною державою. Тоді не буде жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати росію на засідання G-20 чи ОБСЄ

Заступник міністра культури та національної спадщини Ярослав Селлін в ефірі "Польського радіо" заявив, що Польща повинна замінити росію у G-20, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що якщо G-20 була задумана так, що це 20 економічно та політично найвагоміших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні", - сказав Селлін.

Він також наголосив, що росію слід визнати терористичною державою. Тоді не буде жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати росію на засідання G-20 чи ОБСЄ.

Раніше МЗС країни повідомило, що Польща відмовила у видачі віз членам російської делегації, які мали взяти участь у засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Зустріч відбудеться у Варшаві з 24 по 26 листопада.

В останні тижні через масові ракетні удари росії по енергетичній інфраструктурі в Україні лунають заклики про вигнання РФ з "Групи двадцяти".

В Офісі президента заявили, що ракетний терор росії проти України має зустріти ще більш жорстку відповідь міжнародної спільноти, зокрема, рф має бути виключена з G-20.