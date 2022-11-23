Польща просить Німеччину надіслати Україні пускові установки Patriot
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням надіслати в Україну запропоновані Польщі пускові установки Patriot.
«Після подальших ракетних атак росії я звернувся до Німеччини з проханням передати батареї Patriot, запропоновані Польщі, в Україну та розгорнути на її західному кордоні», — написав пан Блащак у Twitter, передає Sky News.
«Це захистить Україну від подальших смертей і знеструмлень і підвищить безпеку на нашому східному кордоні».
У понеділок Польща заявила, що запропонує розгорнути додаткові пускові установки Patriot біля кордону з Україною після пропозиції Німеччини.
Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня в Польщі впала блукаюча ракета.
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