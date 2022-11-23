Польща просить Німеччину надіслати Україні пускові установки Patriot

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням надіслати в Україну запропоновані Польщі пускові установки Patriot.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням надіслати в Україну запропоновані Польщі пускові установки Patriot.

«Після подальших ракетних атак росії я звернувся до Німеччини з проханням передати батареї Patriot, запропоновані Польщі, в Україну та розгорнути на її західному кордоні», — написав пан Блащак у Twitter, передає Sky News.

«Це захистить Україну від подальших смертей і знеструмлень і підвищить безпеку на нашому східному кордоні».

У понеділок Польща заявила, що запропонує розгорнути додаткові пускові установки Patriot біля кордону з Україною після пропозиції Німеччини.

Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня в Польщі впала блукаюча ракета.