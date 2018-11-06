Польща просить пришвидшити боротьбу з "Північним потоком-2"

Польща на зустрічі міністрів у справах енергетики країн ЄС у Люксембурзі закликала пришвидшити роботу над законодавством, яке ускладнить створення газопроводу Nord Stream 2.

Зміну правил Європейська комісія запропонувала ще торік у листопаді, повідомляє "Польське радіо". Йшлося про те, щоб усі газопроводи охопило євросоюзне законодавство. Відсутність чітких положень у цій справі в минулому була причиною розходжень у тлумаченні правил ЄС та дозволила прихильникам другої гілки Північного газопроводу форсувати цю інвестицію.

Дотеперішні переговори у справі оновлення газової директиви застряли на рівні експертів з євросоюзних країн. Болгарія, яка тепер керує роботою ЄС, гальмувала роботу і не виносила цієї теми на рівень послів, щоб опісля могли над нею працювати міністри. Тому Польща, зацікавлена у швидкому перегляді правил, закликала Співтовариство до мобілізації.

"Від 1 липня в ЄС півроку головуватиме Австрія, яка разом з Німеччиною виступає проти змін у газовій директиві. Якщо цю справу відкласти на наступний рік, це означає ризик, що змін у директиві не вдасться запровадити перед закінченням спорудження Nord Stream 2, яке планується на кінець 2019 року. Законодавчий процес у Євроспільноті є складним. Узгодження спільної позиції країн не закінчить роботи над змінами в директиві. Її остаточний кшталт буде залежним від результату переговорів представників країн ЄС і Європарламенту", – зазначає "Польське радіо".

Як повідомив віце-міністр у справах енергії Міхал Куртика, заклик Польщі пришвидшити роботу над законодавством, що ускладнить створення Nord Stream 2, підтримали 10 країн, проти були чотири: Австрія, Німеччина, Бельгія та Нідерланди.

Нагадаємо, в понеділок, 11 червня, компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" в Росії.