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Польща придбала в США системи протитанкової оборони за понад $4,5 млрд

Згідно з документом, перші системи Patriot Польща отримає у 2022 році
Польща та Сполучені Штати Америки домовилися про купівлю систем протиракетної оборони Patriot.
Польща придбала в США системи протитанкової оборони за понад $4,5 млрд Фото: forum.polska.ru

Польський міністр оборони Маріуш Блащак у середу, 28 березня, підписав відповідну угоду на 4,75 мільярда доларів, пише DW.com.

Згідно з документом, перші системи Patriot Польща отримає у 2022 році.

"Ми підписуємо контракт на постачання сучасної системи, яка довела свою надійність у багатьох країнах і завдяки якій ми долучаємося до елітної групи держав, що мають ефективну зброю,яка гарантує безпеку", - цитує Блащака інформагенція AFP. Попередньо про продаж систем ПРО Польща та США домовилися ще в липні 2017 року.

Нагадаємо, минулого року Польща заявляла про намір виділити додатково 200 мільярдів злотих (55 мільярдів доларів США) на потреби оборони до 2032 року. На тлі анексії Криму Росією і участі РФ у конфлікті на сході України Польща занепокоєна ризиками з боку Москви і шукає шляхів посилення своєї обороноздатності.

Нагадаємо, 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів.

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