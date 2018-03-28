Польща придбала в США системи протитанкової оборони за понад $4,5 млрд
Польський міністр оборони Маріуш Блащак у середу, 28 березня, підписав відповідну угоду на 4,75 мільярда доларів, пише DW.com.
Згідно з документом, перші системи Patriot Польща отримає у 2022 році.
"Ми підписуємо контракт на постачання сучасної системи, яка довела свою надійність у багатьох країнах і завдяки якій ми долучаємося до елітної групи держав, що мають ефективну зброю,яка гарантує безпеку", - цитує Блащака інформагенція AFP. Попередньо про продаж систем ПРО Польща та США домовилися ще в липні 2017 року.
Нагадаємо, минулого року Польща заявляла про намір виділити додатково 200 мільярдів злотих (55 мільярдів доларів США) на потреби оборони до 2032 року. На тлі анексії Криму Росією і участі РФ у конфлікті на сході України Польща занепокоєна ризиками з боку Москви і шукає шляхів посилення своєї обороноздатності.
Нагадаємо, 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів.
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