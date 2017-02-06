Польща регулярно підійматиме українське питання у разі обрання до Радбезу ООН, - міністр

Щерський додав, що для Варшави велике значення має також питання рівноваги і стабілізації ситуації у Східній Європі

Польща обіцяє порушувати питання ситуації на сході України та російської агресії у рамках Ради Безпеки ООН у разі обрання непостійним членом до цього органу протягом 2018-2019 років.

Про це заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо йдеться про українське питання, то звичайно, що так (Польща порушуватиме питання — ред.). Для нашого регіону українська справа має ключове значення", - заявив Щерський.

Щерський додав, що для Варшави велике значення має також питання рівноваги і стабілізації ситуації у Східній Європі.

"А її сьогодні порушено не лише через конфлікт в Україні, але й через створення Росією в нашому регіоні наступальних можливостей, які НАТО не створює. Альянс формує виключно оборонні можливості", - підкреслив міністр.

У п’ятницю в ООН обиратимуть п'ятьох непостійних членів Ради Безпеки. Єдиним кандидатом від групи країн Східної Європи є Польща, яка має замінити в 2018 році Україну.").

Нагадаємо, в оборонній доктрині Польщі, яка передбачає посилення оборонних можливостей, нарощення сил стримування, а також проведення змін у системі командування, йдеться про те, що головним джерелом нестабільності в регіоні стала Росія.