Польща регулярно підійматиме українське питання у разі обрання до Радбезу ООН, - міністр
Про це заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, повідомляє "Укрінформ".
"Якщо йдеться про українське питання, то звичайно, що так (Польща порушуватиме питання — ред.). Для нашого регіону українська справа має ключове значення", - заявив Щерський.
Щерський додав, що для Варшави велике значення має також питання рівноваги і стабілізації ситуації у Східній Європі.
"А її сьогодні порушено не лише через конфлікт в Україні, але й через створення Росією в нашому регіоні наступальних можливостей, які НАТО не створює. Альянс формує виключно оборонні можливості", - підкреслив міністр.
У п’ятницю в ООН обиратимуть п'ятьох непостійних членів Ради Безпеки. Єдиним кандидатом від групи країн Східної Європи є Польща, яка має замінити в 2018 році Україну.").
Нагадаємо, в оборонній доктрині Польщі, яка передбачає посилення оборонних можливостей, нарощення сил стримування, а також проведення змін у системі командування, йдеться про те, що головним джерелом нестабільності в регіоні стала Росія.
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