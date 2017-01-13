Польща розраховує на покращення відносин з Росією, - Ващиковський
Ващиковський прокоментував позицію команди обраного президента США Дональда Трампа щодо взаємин з Росією.
"Не можна когось критикувати за те, що він хоче поліпшити відносини з Росією. Ми - сусіди Росії і теж цього хочемо", - сказав міністр. Про це повідомляє "Польське радіо".
Ващиковський також відповів на запитання про виборчу кампанію Трампа, який, як пише видання, йшов до влади з гаслом "Росія - не наш ворог". Однак після перемоги на виборах почав поводитися зважено.
Міністр закордонних справ наголосив, що поліпшення взаємин США і Росії не має відбуватися коштом Польщі.
"Нам це (поліпшення відносин з Росією, – ред.) подобається, але не нашим коштом", - зазначив він.
Нагадаємо, Вітольд Ващиковський вважає, що Мінські угоди не будуть повністю реалізовані. Глава МЗС Польщі також відзначає, що для вирішення конфлікту на Донбасі необхідне розширення "Нормандського формату".
Зокрема, Ващиковський вважає, що Україна має стати гарантом безпеки у регіоні Східної Європи.
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