Польща стала непостійним членом Ради безпеки ООН, змінивши Україну
Як повідомляє Польське радіо, вона буде членом Радбезу ООН протягом двох років, беручи участь в обговореннях та рішеннях щодо найважливіших питань світової безпеки. Реальний вплив ООН на ці справи з кожним роком все більш обмежений.
Крім Польщі, з 1 січня в групі непостійних членів перебувають, зокрема, Кувейт, Перу та Республіка Кот-д'Івуар.
Польща стала непостійним членом Ради безпеки ООН вшосте.
Радбез ООН - один з найважливіших органів, що діють при Організації Об'єднаних Націй. Займається підтримкою миру. До Радбезу входять п'ять постійних членів: Китай, Франція, РФ, США та Велика Британія, а 10 непостійних членів обираються на дворічний термін.
РБ ООН вирішує найважливіші справи, пов'язані з миром у світі, і може застосовувати санкції до держав-членів. В останні роки вони застосовувалися проти Сирії та Північної Кореї. Однак на практиці дії ООН дуже обмежені. Більшість резолюцій мають характер призову поважати міжнародний порядок, а більш суперечливі дії часто блокують постійні члени ООН, що мають право вето. В останні роки більшість резолюцій у справі Сирії ветувала прихильна до Дамаска Росія.
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