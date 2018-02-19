Польща створить міжвідомчий орган для боротьби з фашизмом

В уряді Польщі мають намір створити міжвідомчу групу для боротьби з проявами фашизму та інших тоталітарних ідеологій, в яких має місце ненависть на тлі національних, етнічних, расових та конфесійних проблем.

"У понеділок буде створено міжміністерську групу для боротьби з проявами фашизму та інших тоталітарних ідеологій", - сказав голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає RMF24.

За його словами, це буде орган консультативного та консультативно-координаційного характеру, до якого увійдуть представники міністерства внутрішніх справ, міністерства юстиції, міністерства закордонних справ, міністерства культури, поліції, прикордонної служби, Агенції внутрішньої безпеки і національний прокурор.

"Там будуть представники всіх міністерств, які беруть участь у цьому питанні", - підкреслив Дворчик.

За даними видання, сам прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький назвав це "дуже хорошою ініціативою".

Додамо, що Польща закликає співвітчизників, які проживають за кордоном, повідомляти офіційні органи про антипольські заяви.

Нагадаємо, що 7-го лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до польського закону про Інститут національної пам’яті і відправив його на розгляд у Конституційний суд.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко наголосив, що закон про Інститут національної пам'яті не відповідає принципам стратегічного партнерства з Україною. А в МЗС України заявили, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

Згодом, Верховна Рада ухвалила постанову щодо польського "антибандерівського" закону. Українські нардепи наголосили, що закон піддає небезпеці майже мільйон українських трудових мігрантів у Польщі, а також історично-культурні пам'ятки.

Зокрема, за інформацією "Радіо Польща", громадян України, які мають польське коріння та хочуть отримати посвідку на проживання у Польщі, запитують про їх ставлення до Степана Бандери та УПА. Якщо аплікант вагається, або недостатньо чітко висловлюється щодо цих питань, то заявка відхиляється.