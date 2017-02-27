Польща судитиметься з Росією в Гаазі через уламки літака Качинського
"Думаю, ми подамо скаргу до Міжнародного суду у справі про уламки літака. Однак це вимагає остаточного рішення", - заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в ефірі TVP1.
За його словами, Польща вже зверталася до США з проханням допомогти повернути уламки, але адміністрація президента Барака Обами не хотіла цього робити.
“Я звертався вже у грудні 2015 року. Обама мав інше бачення відносин з Росією. Це була постійна мрія про перезавантаження”, - заявив глава польської дипломатії.
Він наголосив, що багато країн взагалі не мали уявлення, що справу Смоленської катастрофи не врегульовано, адже ніхто з польської влади раніше не просив їх про допомогу.
Ващиковський підкреслив, що упродовж найближчого місяця він полетить до США, де говоритиме на цю тему з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.
Нагадаємо, що глава польської комісії, що розслідує авіакатастрофу під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, заявив, що в розпорядженні комісії виявилися нові свідчення того, що диспетчери аеропорту могли ввести екіпаж в оману.
Раніше, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив нинішнього голову Європейської Ради Дональда Туска у фальсифікації звіту про Смоленьску катастрофу.
Також Мацеревич назвав авіакатастрофу під Смоленськом, в якій загинув президент Лех Качинський, терактом, який організували російські спецслужби.
Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.
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