Польща судитиметься з Росією в Гаазі через уламки літака Качинського

Польща вже зверталася до США з проханням допомогти повернути уламки, але адміністрація президента Барака Обами не хотіла цього робити

Польща має намір подати скаргу до Міжнародного суду в Гаазі на дії Росії, яка майже сім років утримує на своїй території уламки літака екс-президента РП Лєха Качинського і не передає їх Варшаві.

"Думаю, ми подамо скаргу до Міжнародного суду у справі про уламки літака. Однак це вимагає остаточного рішення", - заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в ефірі TVP1.

За його словами, Польща вже зверталася до США з проханням допомогти повернути уламки, але адміністрація президента Барака Обами не хотіла цього робити.

“Я звертався вже у грудні 2015 року. Обама мав інше бачення відносин з Росією. Це була постійна мрія про перезавантаження”, - заявив глава польської дипломатії.

Він наголосив, що багато країн взагалі не мали уявлення, що справу Смоленської катастрофи не врегульовано, адже ніхто з польської влади раніше не просив їх про допомогу.

Ващиковський підкреслив, що упродовж найближчого місяця він полетить до США, де говоритиме на цю тему з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, що глава польської комісії, що розслідує авіакатастрофу під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, заявив, що в розпорядженні комісії виявилися нові свідчення того, що диспетчери аеропорту могли ввести екіпаж в оману.

Раніше, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив нинішнього голову Європейської Ради Дональда Туска у фальсифікації звіту про Смоленьску катастрофу.

Також Мацеревич назвав авіакатастрофу під Смоленськом, в якій загинув президент Лех Качинський, терактом, який організували російські спецслужби.