Польща торік значно скоротила видачу віз українцям

Найбільше віз в 2018 році видало консульство Польщі у Львові

Польські консульські установи в Україні 2018 року видали українцям загалом 876 тис. 64 візи, з яких національних – 97,2%, шенгенських - 2,8%.

Найбільше віз в 2018 році видало консульство Польщі у Львові – майже 278 тис. (31,7%), повідомили в МЗС Польщі, пише "Укрінформ".

В Луцьку видали близько 179 тис. віз (понад 20%), у Харкові – більше 145 тис. віз (16,6%), у Вінниці – майже 130 тис. віз (14,8%). Найменше віз видано польськими консульськими установами у Києві – понад 87 тис. (майже 10%) та в Одесі – понад 57 тис. (більше 6,5%). Відсоток відмов склав 3,4% (близько 31 тис.) від загальної кількості поданих візових анкет.

У порівнянні з 2017 роком кількість виданих віз у польських консульських установах торік зменшилася приблизно на 240 тисяч. Це, зокрема, пов’язано із запровадженням з 11 червня 2017 року безвізового режиму для короткострокових поїздок українців до більшості країн ЄС, зокрема і до Польщі.

Нагадаємо, в Національному банку України очікують, що у 2019 році значно знизиться інтенсивність трудової міграції з України до Польщі.