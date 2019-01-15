Польща торік значно скоротила видачу віз українцям
Найбільше віз в 2018 році видало консульство Польщі у Львові – майже 278 тис. (31,7%), повідомили в МЗС Польщі, пише "Укрінформ".
В Луцьку видали близько 179 тис. віз (понад 20%), у Харкові – більше 145 тис. віз (16,6%), у Вінниці – майже 130 тис. віз (14,8%). Найменше віз видано польськими консульськими установами у Києві – понад 87 тис. (майже 10%) та в Одесі – понад 57 тис. (більше 6,5%). Відсоток відмов склав 3,4% (близько 31 тис.) від загальної кількості поданих візових анкет.
У порівнянні з 2017 роком кількість виданих віз у польських консульських установах торік зменшилася приблизно на 240 тисяч. Це, зокрема, пов’язано із запровадженням з 11 червня 2017 року безвізового режиму для короткострокових поїздок українців до більшості країн ЄС, зокрема і до Польщі.
Нагадаємо, в Національному банку України очікують, що у 2019 році значно знизиться інтенсивність трудової міграції з України до Польщі.
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