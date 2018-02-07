Польща у Стокгольмському арбітражі домоглася зниження ціни газу
Рішення арбітражного суду означає, що відтепер польська газова компанія отримала право вимагати зниження вартості купівлі газу у рамках довготермінового контракту, за яким Газпром постачає газ до Польщі, - повідомляє прес-служба PGNiG.
Протягом багатьох років Газпром відхиляв можливість зниження ціни на газ для Польщі, через що ціна, вказана у довгостроковому контракті (так званих Ямальських домовленостях), була значно вищою за ринкові ціни на газ у інших країнах Європи.
"Ми очікуємо зниження контрактної ціни до рівня ринкових цін на наступних етапах арбітражу", — заявив голова ради правління PGNiG Пьотр Возняк.
Ямальські угоди про постачання газу уклали ще у 1996 році польська сторона з російським Газпромом. Вони будуть чинні до 2022 року.
Раніше у Газпромі заявили, що Шведський суд відмовив Нафтогазу у задоволенні апеляції. Пізніше в Нафтогазі цю інформацію спростували, зазначивши, що апеляційний суд визнав підґрунтя для апеляції Газпрому безпідставним.
Нагадаємо, "Нафтогаз" заявляє, що нещодавня заява "Газпрому" про те, що Апеляційний суд округа Свеа у Швеції вирішив переглянути своє попереднє рішення про призупинення виконавчих дій щодо рішення Стокгольмського арбітражу, не відповідає дійсності.
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