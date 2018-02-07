Польща у Стокгольмському арбітражі домоглася зниження ціни газу

Протягом багатьох років Газпром відхиляв можливість зниження ціни на газ для Польщі

Стокгольмський арбітраж виніс перше схвальне рішення у справі польської газової компанії PGNiG проти російського Газпрому, яке гарантує можливість зниження ціни на російський газ.

Рішення арбітражного суду означає, що відтепер польська газова компанія отримала право вимагати зниження вартості купівлі газу у рамках довготермінового контракту, за яким Газпром постачає газ до Польщі, - повідомляє прес-служба PGNiG.

Протягом багатьох років Газпром відхиляв можливість зниження ціни на газ для Польщі, через що ціна, вказана у довгостроковому контракті (так званих Ямальських домовленостях), була значно вищою за ринкові ціни на газ у інших країнах Європи.

"Ми очікуємо зниження контрактної ціни до рівня ринкових цін на наступних етапах арбітражу", — заявив голова ради правління PGNiG Пьотр Возняк.

Ямальські угоди про постачання газу уклали ще у 1996 році польська сторона з російським Газпромом. Вони будуть чинні до 2022 року.

Нагадаємо, що у справі проти українського Нафтогазу представники Газпрому заявляли про "створення трибуналу Стокгольмського арбітражу" щодо скасування контрактів на постачання газу Україні. Раніше у Газпромі заявили, що Шведський суд відмовив Нафтогазу у задоволенні апеляції. Пізніше в Нафтогазі цю інформацію спростували, зазначивши, що апеляційний суд визнав підґрунтя для апеляції Газпрому безпідставним.