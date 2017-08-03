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Польща відхилила законопроект проти "українського націоналізму"

Проект про заборону пропаганди комунізму також відкликаний
Сенат Польщі вирішив не приймати проект закону про заборону пропагування "українського і литовського націоналізму".
Польща відхилила законопроект проти "українського націоналізму" Фото: wikipedia.org

Сенатори за поданням спікера Станіслава Карчевського відкликали з Сейму проект поправки до закону, який забороняє пропаганду комунізму та усіх інших тоталітарних режимів у назвах будівель, споруд і об'єктів громадського призначення, повідомляє Еспресо.TV.

Проект поправки передбачав також розширення застосування цього закону, зокрема, щодо "українського та литовського націоналізму".

Нагадаємо, 22 лютого польські сенатори від партії "Право і Справедливість" (PiS) не захотіли підтримати ініціативу глави Сенату Марека Карчевського про відкликання із Сейму законопроекту про заборону пропаганди тоталітарних символів, зокрема, "українського націоналізму".

Раніше голова керівної партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський заявив, що глорифікація імені Степана Бандери в Україні може завадити євроінтеграційним прагненням України.

 

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08 03 2017 18:10
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