Польща відхилила законопроект проти "українського націоналізму"

Проект про заборону пропаганди комунізму також відкликаний

Сенат Польщі вирішив не приймати проект закону про заборону пропагування "українського і литовського націоналізму".

Сенатори за поданням спікера Станіслава Карчевського відкликали з Сейму проект поправки до закону, який забороняє пропаганду комунізму та усіх інших тоталітарних режимів у назвах будівель, споруд і об'єктів громадського призначення, повідомляє Еспресо.TV.