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Польща відкликала свого посла в Україні Яна Пєкло

Пекло був послом Польщі в Україні з жовтня 2016 року
Чинний посол Польщі в Україні Ян Пєкло 31 січня буде відкликаний з цієї посади.
Польща відкликала свого посла в Україні Яна Пєкло Ян Пєкло. Фото: Facebook Jan Pieklo

"На підставі статті 133 Конституції Польщі від 2 квітня 1997 року відкликаю з 31 січня 2019 року пана Яна Пєкло з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Польщі в Україні", - йдеться у постанові президента, повідомляє польський урядовий вісник "Польський монітор", пише "Укрінформ".

Пекло був послом Польщі в Україні з жовтня 2016 року. До цього Пєкло очолював Фонд польсько-української співпраці PAUCI.

Нагадаємо, що посол Польщі в Україні Ян Пєкло переконаний, що Російська Федерація хоче посварити його країну з Україною.

 

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20 12 2018 09:38
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