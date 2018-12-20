Польща відкликала свого посла в Україні Яна Пєкло

Пекло був послом Польщі в Україні з жовтня 2016 року

Чинний посол Польщі в Україні Ян Пєкло 31 січня буде відкликаний з цієї посади.

"На підставі статті 133 Конституції Польщі від 2 квітня 1997 року відкликаю з 31 січня 2019 року пана Яна Пєкло з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Польщі в Україні", - йдеться у постанові президента, повідомляє польський урядовий вісник "Польський монітор", пише "Укрінформ".

Пекло був послом Польщі в Україні з жовтня 2016 року. До цього Пєкло очолював Фонд польсько-української співпраці PAUCI.