Польща відмовляється приймати біженців за новою програмою ЄС через українців
Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, передає РАР.
За його словами, нова політика полягає в тому, щоб працювати на добровільній основі.
"Ми не будемо оголошувати про прийняття (біженців, – ред), оскільки ми вже прийняли українців, які зараз перебувають у Польщі, для нас пріоритетом найважливішим завданням є безпека", – сказав він.
Глава МВС Польщі зазначив, що в Польщі зараз перебуває "понад мільйон українців, частина з яких утекла від російської агресії в України, а частина є економічними емігрантами".
Ідея переселення не повинна поставити Польщу в небезпеку, заявив Блащак у Люксембурзі.
Єврокомісія в кінці вересня запропонувала створити нову програму переселення в ЄС, в рамках якої протягом найближчих 2 років в Європі буде переміщатися по щонайменше 50 тисяч людей. Система не є обов'язковою для держав-членів, а лише рекомендацією.
Нагадаємо, на початку вересня стало відомом, що Єврокомісія готова ініціювати судові позови проти Польщі, Чехії та Угорщини, що призведе до штрафів для цих країн через відмову приймати прохачів притулку у рамках програми ЄС з розселення мігрантів.
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