Польща відмовила росії у візах на саміт ОБСЄ

Підтверджуючи це рішення, речник МЗС Лукаш Ясіна просто сказав: "Ми не даємо їм віз".

Варшава заявила, що не надасть російській делегації візи для участі в зустрічі Організації з безпеки та співробітництва в Європі в грудні. Саміт незабаром відбудеться в Лодзі.

Підтверджуючи це рішення, речник МЗС Лукаш Ясіна просто сказав: "Ми не даємо їм віз".

ОБСЄ є найбільшою у світі міжурядовою організацією, орієнтованою на регіональну безпеку, яка має статус спостерігача в ООН.

Його повноваження включають такі питання, як контроль над озброєннями, захист прав людини, свобода преси та вільні та справедливі вибори.

Рішення Польщі було прийнято через кілька днів після того, як через масовані обстріли російськими військовими України, ракета влучила в польське село на сході країни, убивши двох людей і поранивши чотирьох.