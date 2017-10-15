Польща відмовилася від дев'яти мільярдів доларів кредиту МВФ

За словами міністра фінансів країни, економіка Польщі знаходиться в дуже хорошому стані і не потребує кредитування

Польща відмовилася від кредитної лінії МВФ у 9,2 мільярда доларів.

Про це заявив міністр фінансів Польщі Матеуш Моравецькій, повідомляє прес-служба міністерства.

"Ми відмовилися від кредитної лінії МВФ у розмірі 9,2 мільярда доларів США. Економіка Польщі знаходиться в такому хорошому стані, що ми можемо це зробити", – заявив Моравецькій.

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Як повідомляє Reuters, міністр фінансів Польщі прийняв таке рішення після аналізу ряду економічних показників.

"Я прийняв рішення відмовитися від гнучкої кредитної лінії після аналізу даних про податки, макроекономічних параметрів, оцінки нашої бюджетної стабільності і валютних резервів", – пояснив Моравецькій.

Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що на цьому етапі переговорів з МВФ Україна може очікувати на отримання чергового траншу Фонду в межах програми розширеного кредитування до кінця 2017 року.