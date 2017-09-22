Польща відмовиться від російського газу, починаючи з 2022 року

Варшава може не продовжити контракт з Росією

Після 2022 року Польща хоче стати повністю незалежною від російського природного газу

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський на завершення свого візиту в США, передає Радіо Польщі.

За його словами, Варшава може не продовжити контракт з Росією, підписаний колишнім міністром економіки Вальдемаром Павляком в 2010 році.

"Ми прагнемо до того, щоб до 2022 року мати можливість імпортувати газ з інших, політично безпечних джерел, які дозволять нам уникнути політично мотивованих дій Росії, що мали місце, наприклад, щодо України або Білорусі. Очікується, що буде розширено термінал зрідженого газу в Свіноуйсьце, а також буде просуватися проект Baltic Pipe", - наголосив Ващиковський.

На думку очільника МЗС Польщі, польський уряд в змозі дотримати всі терміни, пов'язані з відмовою Польщі від російських газових поставок.

Нагадаємо, запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 вересня становили 15,7 млрд куб. м, що на 16%, або на 2,2 млрд куб. м більше, ніж було на аналогічну дату минулого року.