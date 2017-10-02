Польща ввела в обіг нову банкноту номіналом 500 злотих

У Польщі 10 лютого до обігу ввійшла нова банкнота номіналом 500 злотих.

За словами представника Національного банку Польщі Барбари Ярошек, нова купюра на 4% більша, ніж банкнота номіналом 200 злотих, однак, виглядає майже так само як інші великі польські купюри, повідомляє "Польське Радіо".

На банкноті зображений польський король Ян III Собєський.



Фото: Reuters

Відзначимо, що за словами екс-голови Національного банку Польщі Марека Бельки, введення банкноти високого номіналу необхідно для зниження витрат на утримання стратегічного запасу банку.

Завдяки випуску купюр вищого номіналу банк зможе економити близько 10 мільйонів євро щорічно.

Нагадаємо, що влада Ісламської республіки Іран вирішила перейти на нову валюту.