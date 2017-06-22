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Польща вводить нові правила працевлаштування українців

Закон передбачає внесення платежу 30 злотих за реєстрацію заяви працедавця про намір працевлаштування іноземців
Сейм Польщі разом зі змінами розроблені урядом ухвалив новий законопроект про популяризацію працевлаштування та установ ринку праці.
Польща вводить нові правила працевлаштування українців Фото: dt.ua

Змінами передбачено введення оплати за реєстрацію заяви працедавця про намір найняти на роботу іноземця. Запропоновані законом рішення стосуються іноземців, котрі виконують довгострокову роботу у Польщі. Зокрема мова йде про громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, України та Росії, які зможуть користуватися спрощеною процедурою доступу до ринку праці. Відтепер, крім права на роботу введено дозвіл на сезонну роботу, що видаватиме староста на період восьми місяців протягом року, - повідомляє "Польське радіо".

Закон передбачає внесення платежу 30 злотих за реєстрацію заяви працедавця про намір працевлаштування іноземців.

"Це зменшить зловживання та забезпечить фінансові надходження, що будуть використані старостами для виконання цього завдання. Це дозволить ефективніше обслуговувати зацікавлених осіб повітовими управліннями праці. Планується, що платіж, вказаний у розпорядженні, буде невеликим і становитиме 30 злотих", - наголошено в обґрунтуванні до рішення.

Заяву можуть не зареєструвати, якщо управління визнає, що документ був складений з корисливою метою або буде використаний іноземцем для інших потреб, ніж виконання праці.

Компанії з польського Помор'я почали шукати фахівців з управління кадрами, які знають українську мову.

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Нагадаємо, що в 2016 році громадяни України отримали 83% дозволів на роботу, які видають у Польщі іноземцям. Для порівняння, 2015 року цей показник становив 77%, а 2014 року - трохи більше за 60%.

 

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22 06 2017 17:18
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