Польща вимагає від РФ доступу на місце Смоленської катастрофи

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Польщі.

"Під час сьогоднішньої зустрічі заступник глави МЗС Бартош Ціхоцький вручив послу Російської Федерації Сергію Андреєву дипломатичну ноту і висловив серйозне занепокоєння польської сторони у зв'язку з ускладненнями у доступі до місця катастрофи урядового Ту-154М 10 квітня 2010 року під Смоленськом", – інформує польське зовнішньополітичне відомство.

Зазначається, що під час зустрічі з російським послом заступник глави МЗС Польщі наголосив на тому, що збудувати пам'ятник на місці катастрофи обидві сторони зобов'язалися ще в 2010 році на рівні міністрів культури обох країн і тоді ж ініційовано міжнародний конкурс на проект майбутнього пам'ятника.

"Польська сторона вважає взяті зобов'язання чинними й висловлює очікування, що російська сторона не здійснить жодних дій, які будь-яким чином могли б ускладнити вільний і безперешкодний доступ до місця катастрофи Ту-154 і які ображали б особливий характер цього місця як зараз, так і в майбутньому", – заявляє МЗС Польщі.

Під час зустрічі Ціхоцький наголошував на готовності повернення до розмов щодо плану будівництва пам'ятника жертвам катастрофи.

Заступник глави МЗС Польщі також підкреслив, що у світлі накопичення взаємних непорозумінь необхідним є двосторонній діалог на відповідному рівні з метою розв'язання цих проблем.

Нагадаємо, у Смоленській катастрофі 10 квітня 2010 року загинуло 96 осіб, зокрема президентське подружжя Леха та Марії Качинських. Відтоді польська сторона безуспішно упродовж семи років намагається повернути до Польщі уламки розбитого президентського літака. Москва відмовляється це робити, мотивуючи це продовженням власного слідства у справі Смоленської катастрофи.

9 серпня польська комісія, що займається повторним розслідуванням Смоленської катастрофи, заявила про сліди вибуху на лівому крилі літака.

Слідчий комітет Росії відкинув висновки польської комісії з розслідування Смоленської катастрофи про те, що на лівому крилі літака, в якому загинула польська політична еліта в 2010 р., було виявлено сліди вибуху.