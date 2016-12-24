Польща вимагає від Росії записи з літака Качинського

Напередодні Путін під час великої прес-конференції закликав припинити спекуляції на трагедії під Смоленськом

Міністерство оборони Польщі звернулося до влади Росії із запитом про негайну передачу Варшаві записів з кабіни пілотів Ту-154, який зазнав аварії під Смоленськом у 2010 році.

"Міністерство національної оборони сьогодні звернулося до влади Російської Федерації з вимогою про негайну передачу Польщі записи розмов у кабіні пілотів Ту-154М. Як випливає із вчорашньої заяви президента Росії Володимира Путіна, влада Росії має у своєму розпорядженні текстом розмов між пілотом і пасажирами, який ніколи не був доступний Польщі", - завили у польському військовому відомстві, повідомляє "РИА Новини".

23 грудня Путін під час великої прес-конференції закликав припинити спекуляції на трагедії Ту-154.

Він наголосив, що особисто читав розшифровку розмов пілотів літака, що розбився. З неї випливає, що один з пасажирів вимагав посадити борт, незважаючи на заперечення пілота.

Глава польської комісії, що розслідує авіакатастрофу під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, заявив, що в розпорядженні комісії виявилися нові свідчення того, що диспетчери аеропорту могли ввести екіпаж в оману.

Раніше, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив нинішнього голову Європейської Ради Дональда Туска у фальсифікації звіту про Смоленьску катастрофу.

Також Мацеревич назвав авіакатастрофу під Смоленськом, в якій загинув президент Лех Качинський, терактом, який організували російські спецслужби.

Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.