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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польща вимагатиме компенсацій від Німеччини за Другу світову

Польща під тиском СРСР у 1950-ті роки відмовилась від вимоги таких компенсацій
Польська влада розмірковує над вимогою до Німеччини виплатити репарації у зв'язку з втратами Польщі під час Другої світової війни
Польща вимагатиме компенсацій від Німеччини за Другу світову Фото: WSJ

Про це повідомляє Associated Press.

Таку можливість вивчає комісія польського парламенту. За словами депутата керівної партії "Право і справедливість" Аркадіуша Муларчика, рішення може бути схвалене до 11 серпня.

Цим питанням польські парламентарі зайнялись після того, як лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський заявив, що Польща готується до "історичного контрнаступу".

"Мова йде про величезні суми, а також про той факт, що Німеччина багато років відмовлялася нести відповідальність за Другу світову війну", - заявив він.

Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що німці повинні "заплатити за ті жахливі збитки, яких було завдано польському народу".

Німеччина виплатила мільярди євро компенсацій за злочини нацизму. Польща під тиском СРСР у 1950-ті роки відмовилась від вимоги таких компенсацій.

"Це неправда, що польська держава відмовилося від належних їй німецьких військових репарацій. Це радянська колонія, іменована Польською Народною Республікою відмовилася від частини репарацій, пов'язаних з теж маріонетковою державою під назвою Німецька Демократична Республіка. До речі, цей акт ніколи не отримав формально-юридичного оформлення, а скоріше носив політичний і публіцистичний характер", - зазначив він в ефірі Польського ТБ.

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03 08 2017 06:32
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