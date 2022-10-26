Польща визнала владу рф терористичним режимом
Про це повідомляється на офіційному сайті верхньої палати польського парламенту.
Як зазначається, документ вкотре рішуче засуджує війну рф проти України та закликає інші країни, які також підтримують мир, демократію та верховенство права, затвердити аналогічні рішення про визнання влади рф терористичною.
Депутати також наголосили на необхідності притягнення до відповідальності винних у невиправданій агресії проти нашого народу. «Ці злочини вимагають міжнародної відповіді не лише у вимірі гуманітарної та військової допомоги, а й правової», – заявив сенатор Александер Поцей.
У свою чергу, Ян Марія Яцковскі закликав Сенат до обговорення подальшої допомоги Україні на тлі можливого її скороченні та ймовірної нової хвилі біженців з нашої держави.
Раніше повідомлялось, що Польща може побудувати паркан на кордоні з росією.
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