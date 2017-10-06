Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Польща з Данією погодили будівництво газопроводу Baltic Pipe

Польський та данський уряди зобов'язалися також підтримати у реалізації проекту компанії GAZ-SYSTEM (Польща) і Energinet.dk (Данія)
Польща і Данія підписали у Копенгагені меморандум щодо спільної реалізації проекту Baltic Pipe (Балтійський трубопровід), який дасть можливість у перспективі замінити газ із Росії.
Польща з Данією погодили будівництво газопроводу Baltic Pipe Фото: washingtonpost.com

Документ передбачає прийняття остаточного рішення щодо реалізації інвестиції в 2018 році і завершення будівництва газопроводу до жовтня 2022 року, пише "Укрінформ".

"Для Польщі це дуже важлива інвестиція, це питання, пов'язане з покращенням енергетичної безпеки Польщі й усього регіону",- заявила з цього приводу під час прес-конференції з данським колегою Ларсом Расмуссеном глава польського уряду Беата Шидло.

У свою чергу Расмуссен висловив сподівання, що проект буде реалізовано, і що він буде корисним для Польщі, Данії й усього регіону.

Меморандум передбачає, зокрема, "необхідність поставок європейським споживачам безпечної енергії за доступною ціною і потребу створення у Польщі, Данії, а також в районі Балтики і Східної Європи стабільних, диверсифікованих, безпечних та надійних ринків газу".

Польський та данський уряди зобов'язалися також підтримати у реалізації проекту компанії  GAZ-SYSTEM (Польща) і Energinet.dk (Данія).

Стратегія Польщі передбачає диверсифікацію не лише джерел, а й напрямів постачання енергоносіїв. Після 2022 року, коли завершиться так званий Ямальський довгостроковий контракт із російським Газпромом, постачання газу спиратиметься на "Північні ворота", тобто з'єднання трубопроводом покладів з норвезького шельфу через Данію до польського узбережжя.

На сьогодні польська нафтогазова компанія PGNiG має на норвезькому шельфі 20 концесій і видобуває там 600 млн куб. м газу. Очікується, що в 2022 році видобуток зросте до 2,5 млрд куб. м газу.

Нагадаємо, у грудні польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.

Нещодавно уряд Данії запропонував внести поправки до законодавства, що дозволять забороняти будівництво трубопроводів з міркувань зовнішньої політики або безпеки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2017 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.