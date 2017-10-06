Польща з Данією погодили будівництво газопроводу Baltic Pipe

Польський та данський уряди зобов'язалися також підтримати у реалізації проекту компанії GAZ-SYSTEM (Польща) і Energinet.dk (Данія)

Польща і Данія підписали у Копенгагені меморандум щодо спільної реалізації проекту Baltic Pipe (Балтійський трубопровід), який дасть можливість у перспективі замінити газ із Росії.

Документ передбачає прийняття остаточного рішення щодо реалізації інвестиції в 2018 році і завершення будівництва газопроводу до жовтня 2022 року, пише "Укрінформ".

"Для Польщі це дуже важлива інвестиція, це питання, пов'язане з покращенням енергетичної безпеки Польщі й усього регіону",- заявила з цього приводу під час прес-конференції з данським колегою Ларсом Расмуссеном глава польського уряду Беата Шидло.

У свою чергу Расмуссен висловив сподівання, що проект буде реалізовано, і що він буде корисним для Польщі, Данії й усього регіону.

Меморандум передбачає, зокрема, "необхідність поставок європейським споживачам безпечної енергії за доступною ціною і потребу створення у Польщі, Данії, а також в районі Балтики і Східної Європи стабільних, диверсифікованих, безпечних та надійних ринків газу". Польський та данський уряди зобов'язалися також підтримати у реалізації проекту компанії GAZ-SYSTEM (Польща) і Energinet.dk (Данія). Стратегія Польщі передбачає диверсифікацію не лише джерел, а й напрямів постачання енергоносіїв. Після 2022 року, коли завершиться так званий Ямальський довгостроковий контракт із російським Газпромом, постачання газу спиратиметься на "Північні ворота", тобто з'єднання трубопроводом покладів з норвезького шельфу через Данію до польського узбережжя. На сьогодні польська нафтогазова компанія PGNiG має на норвезькому шельфі 20 концесій і видобуває там 600 млн куб. м газу. Очікується, що в 2022 році видобуток зросте до 2,5 млрд куб. м газу. Нагадаємо, у грудні польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.

Нещодавно уряд Данії запропонував внести поправки до законодавства, що дозволять забороняти будівництво трубопроводів з міркувань зовнішньої політики або безпеки.