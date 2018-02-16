Польща закликає своїх співвітчизників за кордоном доносити про "антипольські заяви"

Польща закликає співвітчизників, які проживають за кордоном, повідомляти офіційні органи про антипольські заяви.

"Будь ласка, документуйте будь-які антипольські висловлювання, заяви і думки, які шкодять нам, і реагуйте на них. Повідомте нашим посольствам, консульствам і почесним консульствам про будь-який наклеп, що впливають на репутацію Польщі", - йдеться у листі, повідомляє німецьке видання NDR.

Основою для написання листа є спірний закон про Голокост, який нещодавно підписав президент Польщі Анджей Дуда. Закон передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Лідер польського Сенату вважає, що поляки у Польщі та за кордоном зіткнулися з "болісним, несправедливим та непідтвердженим формулюванням "польські табори смерті", а також зі звинуваченнями, що Польща причетна до Голокосту.

"Це є порушенням національної гідності та гордості", - пише польський політик.

Польський посол в Берліні Анджей Пшилебскі заявив, що заклик документувати антипольські заяви і доповідати посольствам і консульствам, це "звичайне завдання дипломатичного або консульського представництва".

Нагадаємо, що за інформацією "Радіо Польща" громадян України, які мають польське коріння та хочуть отримати посвідку на проживання у Польщі, запитують про їх ставлення до Степана Бандери та УПА. Якщо аплікант вагається, або недостатньо чітко висловлюється щодо цих питань, то заявка відхиляється.

Відносини України та Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

7 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до польського закону про Інститут національної пам’яті і відправив його на розгляд у Конституційний суд.

У свою чергу, Президент Петро Порошенко наголосив, що закон про Інститут національної пам'яті не відповідає принципам стратегічного партнерства з Україною. А в МЗС України заявили, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

Згодом, Верховна Рада ухвалила постанову щодо польського "антибандерівського" закону. Українські нардепи наголосили, що закон піддає небезпеці майже мільйон українських трудових мігрантів у Польщі, а також історично-культурні пам'ятки.

США закликають Польщу переглянути закон про Інститут національної пам’яті.

Президент Європейської ради Дональд Туск назвав "непристойним наклепом" закон про Інститут національної пам’яті, ухвалений Сеймом і Сенатом Польщі.